Кейптаун, 13 сентября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Учёные из ЮАР и Франции нашли в пещере на юге Африки рисунки человека, которые, возможно, являются древнейшими в мире. Об этом сообщается в журнале Nature.

Наскальная живопись

Отмечается, что сделанные охрой на куске силкрита линии напоминают хэштег. Они были нарисованы около 73 тыс. лет назад в пещере Бломбос на территории современной ЮАР.

Как считают исследователи, люди современного типа нарисовали эти линии намеренно. Они могли быть частью более сложного и более масштабного рисунка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили первый подробный рисунок племени майя.

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