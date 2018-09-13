Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 сентября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Территориальная избирательная комиссия Переславля-Залесского не стала пересматривать итоги выборов в городскую думу, утвердив результаты, совпадающие с предварительными. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание комиссии в Переславле

В итоге 8 мест в думе досталось «Справедливой России», 3 — КПРФ, 10 — «Единой России». Оппозиция опасалась, что итоги будут пересмотрены, чтобы «Единая Россия» получила большинство, и пригрозила в этом случае сложением полномочий всеми депутатами и роспуском думы.

13 сентября комиссия утвердила итоги выборов, при этом сообщение об этом на сайте ТИКа появилось в 12:07, еще до того, как комиссия сделала это фактически, ее заседание началось в 12:00.

Двое победивших кандидатов от оппозиции — Константин Гриднев и Сергей Хабибулин избрались также в Ярославскую областную думу. Вероятно, они будут работать там. На освободившиеся округа, как сообщили в ТИК, пройдут довыборы. Они состоятся не раньше, чем через три месяца. На этот промежуток времени «Единая Россия» получит в гордуме гарантированное большинство — 10 депутатов против 9.