Севилья, Испания, 13 сентября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Испанская «Севилья» планирует выкупить права на португальского нападающего Андре Силву. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Americatv.com.pe Андре Силва

Спортивный директор «Севильи» Хоакин Капаррос заявил, что «Севилья» может оставить Силву у себя после окончания срока аренды. Цена на игрока цена будет зависеть от его успехов в клубе.

«У нас есть право на выкуп, и мы надеемся осуществить его. Не важно, сколько мы должны заплатить, цена игрока зависит от того, как он работает», — сказал Капаррос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андре Силва перешёл в «Севилью» из «Милана» на правах аренды. В своём дебютном матче за клуб он оформил хет-трик.