Омск, 15 сентября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Убедительная победа врио губернатора Омской области Александра Буркова на выборах главы региона 9 сентября заставляет внимательней присмотреться к причинам такой активной поддержки этого кандидата населением. О том, что дало столь высокий результат — 83% голосов при явке 44% — пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бурков

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков меньше чем за год пребывания на своем посту проявил себя активным лидером, кроме того, каждый его шаг, включая даже не самые масштабные действия, освещался пресс-службой, так что жители региона своевременно получали информацию о том, что именно делает врио. Но кроме действий самого кандидата и поддержки пресс-службы, на руку Буркову сыграло и отсутствие активных действий со стороны оппозиции.

Вместе с тем, уровень жизни и социальная напряженность в Омской области находятся на достаточно тревожных уровнях, это объясняет мнение о том, что высокая явка может объясняться и применением политтехнологий, «заманивающих» избирателя на участки, а при отсутствии серьезной конкуренции люди голосовали за Буркова как «кандидата надежды». Значит, новому губернатору придется сильно постараться, чтобы оправдать доверие.

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