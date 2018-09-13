Москва, 13 сентября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В начале торговой недели рубль продолжил падать под давлением санкционного фактора. Рынок ожидает жестких американских санкций, ограничительные меры могут коснуться, прежде всего, госдолга РФ. На этом фоне из-за неблагоприятной конъюнктуры долгового рынка Минфин РФ в третий раз за последние четыре недели отменил очередное размещение ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Помимо санкционных рисков на рубль давит снижение всех развивающихся рынков. При таких стабильно высоких ценах на нефть марки Brent, $79,30 за баррель, рубль никогда еще не стоил так дешево», — отметил эксперт.

При текущих ценах на чёрное золото и уровне торгового баланса российская валюта должна стоить гораздо дороже — в районе 63 рублей за доллар США. А такая слабость рубля обусловлена в основном политическим фактором.

«В конце торговой недели самые негативные сценарии, связанные с санкциями, вероятнее всего, отойдут на второй план. Эмоции уступят место рациональному подходу анализа финансового рынка. И, возможно, можно будет увидеть частичное восстановление стоимости национальной валюты до ближайшего уровня в 68,30 рубля за доллар», — считает Дядин.

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