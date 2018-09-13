Брянск, 13 сентября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Реконструкция Брянского театра кукол, на месте которого хотели построить торговый центр, завершится до 15 декабря 2018 года. Об этом заявил замгубернатора Брянской области Александр Коробко, проинспектировавший работы 12 сентября. По словам чиновника, ремонт идет строго по графику.

Марина Каширская ИА REGNUM Кукольный театр

«После реконструкции в театре появятся дополнительные площади, в первую очередь для тех, кто обеспечивает творческий процесс. Ежегодно из областного бюджета будет выделяться около 30 млн рублей на содержание театра кукол», — сказал замгубернатора.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, сейчас подрядчики уже произвели все демонтажные работы, построили боковые пристройки, возвели кровлю и смонтировали 80% инженерных сетей. В зрительном зале сейчас выравнивается площадь под сцену и устанавливается световое и звуковое оборудование.

ИА REGNUM напоминает, что на реконструкцию театра было выделено 90 млн рублей. При этом область долго шла к началу работ. Так, еще в 2013 году было принято решение о нецелесообразности капремонта здания, построенного в 1950 году. Театр кукол планировали снести, а на его месте мог появиться очередной торговый центр. В 2014 году снос здания был остановлен, в 2016 году выяснилось, что 5,3 млн рублей, выделенных на первоначальный ремонт, были потрачены неэффективно. В мае 2018 года был заключен договор на реконструкцию здания.