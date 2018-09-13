Калуга, 13 сентября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. В Козельске Калужской области завершает работу полевой военно-патриотический лагерь юнармейцев, сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и наук.

Admoblkaluga.ru Строевой смотр калужских юнармейцев

В течение четырех дней 147 ребят — участников военно-патриотических объединений региона — занимались строевой, огневой, медицинской и тактической подготовкой на базе полевого учебного центра дивизии ракетных войск стратегического назначения, дислоцируемой в Козельске.

Основными целями проведения лагеря традиционно стали повышение уровня физической готовности граждан к военной службе, приобщение их к занятиям активными видами спорта, военно-патриотическое воспитание.

Помимо боевой подготовки молодые люди приняли участие в конкурсе «Визитная карточка», где каждая команда представила свое объединение. Также с юнармейцами встретились ветераны боевых действий, были организованы игра Лазертаг, стрельба из автомата АК-47, экскурсия в город воинской славы Козельск, просмотр и обсуждение кинофильмов военной тематики и военно-спортивная игра «Юнармеец».

Читайте также: Алтайские юнармейцы покорили вершину на границе с Китаем

Организатором лагеря являются региональное министерство образования и науки совместно с Областным молодежным центром и Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Напомним, указ о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников» президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в октябре 2015 года.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было организовано с целью сохранения и приумножения патриотических традиций, совершенствования личности детей и подростков, повышения в обществе авторитета и престижа военной службы.

В настоящее время «Юнармия» насчитывает более 260 тыс. школьников. Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Стать юнармейцем может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

Читайте также: «Уралвагонзавод» примет участие в патриотическом воспитании «Юнармии»