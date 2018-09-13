Киев, 13 сентября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с новым адвокатом, сообщает 13 сентября «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Согласно сообщению, адвокатом Януковича стал Александр Горошинский, который ранее защищал бойцов отряда «Беркут». Янукович уже подписал договор с адвокатским объединением о работе с Горошинским, а другие платные адвокаты экс-президента будут работать на международном уровне.

Отмечается, что Горошинский уже подал ходатайство об отводе всех судей, но ему отказали.

Напомним, Януковичу несколько раз назначали государственного адвоката, но защита никак не могла приступить к делу. Экс-президента обвиняют в государственной измене и других разных преступлениях, а прокуроры требуют для Януковича 15 лет тюрьмы.