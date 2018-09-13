Стокгольм, 13 сентября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Прокуроры Швеции заявили об аресте человека, подозреваемого в краже фамильных драгоценностей королевской семьи, сообщает 13 сентября Reuters.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж. Леонид Иович Гайдай. 1973. СССР Меня опять терзают смутные сомнения: у Шпака — магнитофон, у посла — медальон

31 июля 2018 года преступники украли две короны и державу в городе Стренгнес, а затем скрылись на моторной лодке. Полиция продолжает поиски остальных участников ограбления.

Реликвии пока обнаружены не были. Личность подозреваемого не раскрывается. Драгоценности принадлежали королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине. Артефакты являются бесценными, и их трудно будет продать, не обнаружив себя.