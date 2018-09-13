Москва, 13 сентября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Российские геологи открыли на Западной Мессояхе (Ямало-Ненецкий АО) нефтяную залежь, которая по объему извлекаемых запасов нефти может сравниться с самостоятельным месторождением углеводородов, сообщает 13 сентября пресс-служба компании «Роснефть».

Clker-Free-Vector-Images Нефть

"Залежь открыта по результатам бурения разведочной скважины, которая дала приток безводной нефти. Кроме того, снят ряд ключевых геологических неопределенностей по структурной модели пласта», — говорится в сообщении.

Геологические запасы залежи специалисты оценили в 85 млн тонн, а извлекаемые запасы — в 26 млн тонн нефти. Таким образом, нефтяникам удалось подтвердить перспективность и экономическую эффективность разработки Западно-Мессояхского лицензионного участка.

Отмечается, что параметры новой залежи соответствуют характеристикам основного нефтеносного пласта разрабатываемого Восточно-Мессояхского месторождения. Поэтому «Мессояханефтегаз» использует на Западном участке проверенные решения — горизонтальное бурение и многоствольное заканчивание скважин.

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