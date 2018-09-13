Якутск, 13 сентября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Якутии не установлен порядок действий должностных лиц при принятии ими решений о согласовании митингов, и это даёт чиновникам возможность произвольно решать, кому согласовать проведение акции, а кому — нет. С такой проблемой в конституционный суд республики обратился депутат Госсобрания региона Виктор Губарев, прося разъяснить, соответствует ли порядок законности согласования митингов Конституции РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томас Гарт Бентон. Скептик (фрагмент)

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Виктор Губарев уверен, что в республиканском законодательстве о регулировании выдачи разрешений на проведение акций есть пробел, поясняет ЯСИА. Поводом для разбирательств стали неоднократные отказы в проведении публичных мероприятий региональному отделению КПРФ.

Министерство по развитию институтов гражданского общества предлагало партии другие места и аргументировало свои решения тем, что на главной площади Якутска в желаемые даты было запланировано проведение других акций. Представители Госсобрания и департамента по государственно-правовым вопросам администрации президента и правительства Якутии уверены, что положения республиканского закона полностью соответствуют нормам федерального законодательства, а порядок получения согласования митингов чётко прописан: согласование выдается в порядке очередности, тому, кто раньше подал заявку. Журналы учёта заявлений ведутся уполномоченными органами и на республиканском, и на местных уровнях.

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Суд пока не принял решения по этому делу. Его оглашение должно состояться 9 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Якутский городской суд решил, что министерство по развитию гражданского общества Якутии нарушило закон, не предоставив место для проведения митинга по просьбе общественника Эрэла Васильева. Согласовывать акцию протеста отказывались, ссылаясь на то, что площадь, где она была запланирована, занята. Но никаких мероприятий в заявленное время там не проводилось. Кроме того, альтернативного места общественнику не предоставили.