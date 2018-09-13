Грозный, 13 сентября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал на странице в соцсети Instagram видеообращение главы Чечни Рамзана Кадыров, в котором политик высказал свою точку зрения по поводу конфликта дагестанского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и основателя лейбла Black Star.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам главы республики, «братья-дагестанцы» не должны «заниматься ерундой» и обижать друг друга.

«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, его можно понять, — сказал Кадыров. — А вы чем занимаетесь?»

По его словам, жителям Кавказа нужно «наводить порядок», тогда ни террористы, ни гастролеры не будут приезжать. При этом Кадыров добавил, что регион необходимо развивать, в том числе за счет туризма.

«Поэтому давайте жить дружно», — сказал глава Чечни, обращаясь к жителям Дагестана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концерт певца Егора Крида, которому угрожали расправой, был отменен в Дагестане. На фоне этого произошла словесная перепалка между рэпером Тимати и бойцом Нурмагомедовым.

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