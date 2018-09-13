Москва, 13 сентября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко («Единая Россия») обратился к генеральному прокурору в связи с тем, что в Крыму уже более полугода не работает около 200 лифтов в жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба депутата 13 сентября.

heikografie Лифт

Речь идет о новых лифтах в жилых домах: по данным Козенко, десятки тысяч жителей региона вынуждены подниматься на верхние этажи многоэтажек по лестнице — и такая ситуация складывается на протяжении уже более полугода. Страдают и пожилые люди, и молодые родители.

Депутатом был направлен запрос в адрес НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым». По предоставленным фондом данным, из 244 лифтов, замена которых должна быть проведена в 2017—2018 годах, монтажные работы выполнены по 243, но введено в эксплуатацию всего 63 лифта. Известно, что двое подрядчиков — ПАО «Карачаровский механический завод» и АО «Мослифт» — устраняют недоработки, выявленные Ростехнадзором, и не передают заказчику исполнительную документацию, что не позволяет зарегистрировать новое лифтовое оборудование. По договору с первым подрядчиком введено в эксплуатацию из 104 лифтов 48, со вторым — из 32 ни одного. Сроки исполнения обязательств по контрактам давно истекли.

«Поскольку региональный фонд капремонта не может самостоятельно справиться с проблемой, приходится выходить на федеральный уровень и обращаться к генеральному прокурору. Нужно проверить полученную информацию, а также обоснованность выдвинутых Ростехнадзором претензий», — заявил Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта этого года в Симферополе произошла трагедия — в многоквартирном доме в старом неисправном лифте погибла женщина с маленьким ребёнком — в момент, когда женщина с коляской заходила в кабину, он начал падать, зажав коляску. После этого глава Крыма заявил, что в 2019 году в республике планируется замена более двух тысяч лифтов.