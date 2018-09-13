Париж, 13 сентября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Следуя рекомендациям президента Франции Эммануэля Макрона, министр образования Жан-Мишель Бланке возродил дебаты по противоречивому и чрезвычайно серьезному проекту — преподаванию арабского языка во французских школах, пишет газета ABC 13 сентября.

(сс) VentaRisk На арабском языке

Бланке оправдывает проект следующими аргументами: «Арабский язык — великий литературный язык, и его нужно изучать по многим причинам, причем не только французам магрибского происхождения или из других арабских стран. По сей день французы, изучающие арабский язык, делают это в плохих условиях, что способствует коммунитаризму. Представляя преподавание арабского языка в начальной школе, мы могли бы продвинуться вперед и избежать других проблем». «Наш проект имеет качественную стратегию: улучшить практические условия изучения арабского языка».

Известие о возрождении проекта вызвало шквал негативной реакции, на что министр ответил, что он не заявлял о введении обязательного изучения арабского в начальных школах. Он говорил о полезности изучения арабского в хороших условиях и призвал уметь различать арабский язык и религиозный фундаментализм.

В настоящее время группа экспертов работает над «модальностями», «ритмом» и «областью» рассматриваемого проекта. Эксперты министерства образования работают над расширением других ранее начатых проектов.

Президент Валери Жискар д’Эстен (1974−1981) ввел во французские школы изучение языка и культуры стран происхождения мигрантов. Тогда было предложено изучать испанский, итальянский, турецкий и другие языки. Президент Франсуа Миттеран (1981−1995) углубил эту первую инициативу. Министр образования в правительства Франсуа Олланда (2012−2017) Наджад Валло-Белкасем, дочь мигрантов из Марроко, впервые предоставила возможность французским школьникам выбирать арабский язык как иностранный вместо английского, немецкого или испанского. Но эта инициатива не имела успеха: арабский предпочло чрезвычайно малое число учеников.

Макрон изучает опыт своих предшественников, чтобы усовершенствовать их начинания. Власти Франции предпочли бы, чтобы французские граждане изучали арабский язык в школах, а не в 2,5 тыс. мечетей и других местах.

Критики считают, что этот проект является угрозой и привносит фактор национального распада страны. Бывший министр культуры Люк Ферри задает вопрос: «Речь идет о борьбе с исламизмом или его внедрении в наше национальное образование?»

Публицист Барбара Лефевр констатирует: опыт президентства Жискар д’Эстена, Митеррана, Ширака и Саркози подтверждает то, что эти инициативы были крайне отрицательными и превратились в модели не-интеграции во французскую культуру.

Во Франции, где проживают 67 млн человек, насчитывается от 5 до 6 млн мусульман. 740 пригородов на периферии больших городов — это проблемные центры, очаги напряженности, социальной дезинтеграции и джихадизма. Министр образования полагает, что преподавание арабского языка в начальной школе может помочь бороться с разрушительными тенденциями. Противники проекта опасаются, что преподавание арабского языка вместо того, чтобы стать интегративным фактором, спровоцирует новые трещины в культурной самобытности, которая страдает от взрывоопасного напряжения, как и в подавляющем большинстве европейских стран, заключает издание.