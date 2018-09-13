Москва, 13 сентября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Своим указом президент США Дональд Трамп старается застолбить монополию в виртуальном пространстве, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Government.ru Киберпространство

«Вашингтон в условиях почти отсутствующего правового регулирования в киберпространстве старается застолбить за собой монополию на установление правил в виртуальном мире, то есть, по сути, все то же право на экстерриториальное применение своих норм», — написал Косачёв в соцсети.

Такой вывод сенатор сделал на основании слов одно из американских чиновников, что «администрация хочет установить новую норму в киберпространстве», а указ — «первый шаг в установлении границ и публичном объявлении нашей реакции на плохое поведение».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реализация указа позволит наказывать в том числе за кибератаки и кампании по дезинформированию американцев.