Ярославль, 13 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. На выборах в Ярославскую областную думу 9 сентября кандидаты, идущие по списку «Единой России», привлекали к себе избирателей из других территориальных групп, то есть фактически уводили электорат у своих однопартийцев. Это следует из анализа таблиц итогов голосования и информации из штабов самих кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Шейнин Яртест — контроль за явкой на выборы в Яроблдуму

Миграция электората внутри области стала возможной благодаря опции «мобильный избиратель». Жители региона могли 9 сентября проголосовать не по месту прописки, указав любой удобный им избирательный участок. Выборы в облдуму проходят по смешанной системе, избиратели голосуют как за кандидатов по партийному списку, так и за кандидатов по одномандатному округу. При откреплении за пределы своего округа, избиратель теряет право голосовать за одномандатника.

Партийный список разделен на территориальные группы, совпадающие с одномандатными округами. Кандидат по списку в каждом округе заинтересован в высоком результате партии у себя по сравнению с другими округами, что приводит к внутрипартийной конкуренции.

Всего, по данным областной избирательной комиссии, от своих участков 9 сентября в регионе открепились около 12 тыс человек. Интересно посмотреть, в какие округа они пришли голосовать. Это можно увидеть, сравнивая в каждом округе количество бюллетеней в стационарных ящиках для голосования по одномандатному округу и по партсписку. «Открепленные» избиратели могли голосовать только за список.

Анализ показывает, что открепившиеся избиратели приходили голосовать крайне неравномерно. В некоторых округах их почти не было. Так, в 20 округе (Тутаевский район) было лишь 29 «пришлых» избирателей. В некоторых округах, напротив, наблюдался ажиотаж.

В первую очередь, это округа в Ярославле. Абсолютным лидером по привлечению избирателей из других округов стал округ № 4 в Заволжском районе Ярославля. Проголосовать именно в этом округе, а не дома почему-то решили 918 человек. При этом по участкам они распределились тоже неравномерно. Основная масса «пришлых» сконцентрировалась на 4 УИКах, расположенных в школах № 2 и № 59. Во школе № 2 проголосовало 222 мобильных избирателя, а в школе 59 — 322. Эти школы расположены по-соседству в обычном спальном районе. Объяснить, почему именно здесь оказались 550 ярославцев в тихий воскресный день 9 сентября никакими иными причинами, кроме как работой избирательного штаба, невозможно.

И верно — кандидат от «Единой России», директор зоопарка Теймураз Бараташвили одержал здесь убедительную победу и попал в число немногочисленных счастливчиков от партии, прошедших в думу по партийному списку.

На втором месте по избирателям-мигрантам — округ № 25, расположенный в Ярославском районе. Здесь к урнам пришли 819 не местных избирателей. И не напрасно. В округе победил от «Единой России» председатель профсоюза КХЛ, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, получивший самый большой процент среди единороссов.

А вот на третьем месте «по приводу» оказался не победитель. 694 «внеокружных» избирателя не помогли Евгению Чуркину в 3 округе Ярославля получить мандат. Что, впрочем, объясняется, скорее протестным настроением жителей Дзержинского района, высокой конкуренцией на округе, а также молодостью и малоизвестностью самого кандидата.

606 привлеченных избирателей помогли избраться в 7-м округе бывшему главному федеральному инспектору по Ярославской области Александру Киселеву. 505 пришли голосовать в округ №10, обеспечив мандат для бывшего мэра города Виктора Волончунаса. Правда, большой необходимости в голосовании «пришлых» на этом округе и не было — это традиционная вотчина Волончунаса и директора радиозавода Сергея Якушева, причем многие работники завода живут на территории округа.

577 человек пришли голосовать из других районов в округ №8, где избирался депутат муниципалитета Алексей Таганов. Таганов получил хороший результат и имеет все шансы пройти в думу, если кто-то из депутатов «Единой России» лишится мандата. 467 избирателей из других районов проголосовали в округе № 9, но дотянуть до мандата Алексею Терещенко не удалось опять же из-за высокой конкуренции.

Анализ показывает, что завлекали мобильных избирателей почти во все округа областного центра. Исключение составляют лишь 2 округа — №5 (232 мобильных избирателя) и №6 (242 человека). Именно в этих округах единороссы потерпели сокрушительное поражение, а коммунисты выиграли и список, и одномандатный округ.

Практически не использовался «мобильный избиратель» на сельских территориях, где позиции «Единой России» и без того сильны. А вот отказ от этой технологии в Рыбинске привел к печальным для города результатам — рыбинские единороссы-списочники потеряли свои мандаты, существенно сократив рыбинскую «фракцию» в облдуме.

Каким же образом штабам удавалось привлекать избирателей из других округов? По информации из самих штабов и из открытых источников следует, что существенную роль в этом играл административный ресурс. При этом голосовать за «нужного» кандидата звали работников крупных предприятий. На некоторые предприятия выезжали даже мобильные пункты МФЦ, позволявшие «открепиться» прямо на рабочем месте. Для контроля явки людям выдавали «анкету» на знание истории края с индивидуальным номером и штрихкодом, которую нужно было сдать на избирательном участке.

А вот учителей и врачей на этот раз голосовать не принуждали. По данным источников ИА REGNUM, в регионе существовал строгий запрет на мобилизацию бюджетников во избежание скандалов. На предприятиях, где работники получают хорошую зарплату, принуждение не вызвало открытого недовольства и было в основном воспринято сотрудниками с пониманием. Использовались и другие способы — от привлечения друзей и знакомых до материального поощрения «открепившихся».

Следует оговориться, что «мобильный избиратель» — всего лишь одна из технологий, которая, вероятно, помогла добиться успеха кандидатам от «Единой России» в сложном и протестном областном центре. В среднем кандидаты-победители набрали в Ярославле около 5000 голосов, 500−1000 «пришлых» избирателей сыграли роль для улучшения результата по сравнению с соседями. «Мобильный избиратель» стал способом ужесточившейся внутрипартийной конкуренции. Он ничего не дал для улучшения партийного результата в целом, но помог отдельным кандидатам добиться успеха на фоне менее расторопных коллег.