Вашингтон, 13 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Бывший президент США Джимми Картер заявил, что его страна не изменит политику в области прав человека и защиты окружающей среды пока ее возглавляет президент Дональд Трамп, сообщает 13 сентября Associated Press.

Grace Джимми Картер

Данное заявление было сделано в рамках стартовавшей в Соединенных Штатах предвыборной кампании, в ходе которой американцы выберут своих представителей в Конгресс страны. Картер, агитировал за Демократическую партию, членом которой он является.

Напомним, президент США Дональд Трамп является членом Республиканской партии, для которой характерны скептическое отношения к институту прав человека и предпочтение политического реализма.