Тюмень, 13 сентября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Два новых вида мха — сфагнум остроконечный и кампилидиум Соммерфельта — обнаружили ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает 13 сентября пресс-служба вуза.

Цитата из х∕ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Мох

Инженерно-экологические изыскания проводились на территориях 10 месторождений углеводородного сырья: Находкинском, Юрхаровском, Песцовом, Тазовском, Уренгойском, Яро-Яхинском, Губкинском, Ен-Яхинском, Еты-Пуровском, Вынгаяхинском, расположенных в трех природных подзонах.

В результате этой работы удалось составить список из 101 вида мха: для южной тундры было определено определили 70 видов, лесотундры — 51, северной тайги — 46.

«Отмечены новые виды для каждой подзоны и новые местонахождения 8 видов, известных для территории округа по единичным находкам», — сообщила доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Ольга Воронова.

Ученые подчеркивают, что мхи уникальны прежде всего тем, что могут произрастать даже в экстремальных условиях обитания. Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества, а также предохранять почву от эрозии.

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