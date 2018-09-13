Иркутск, 13 сентября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует построить дом на берегу реки Ангары, об этом он заявил в видеоинтервью на странице пианиста и народного артиста России Дениса Мацуева в Instagram.

Medija centar Beograd Эмир Кустурица

«Я купался в Ангаре семь раз, — сказал Кустурица. — Я хочу здесь построить свой дом на берегу Ангары».

Напомним, известный режиссер выступил 12 сентября на закрытии фестиваля «Звезды на Байкале» в Иркутске, после чего провел встречу с представителями творческих профессий в иркутском Доме кино.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эмир Кустурица признался, что любит бывать в Крыму, поскольку ему нравится хорошая погода и симпатичные местные девушки. Он также заявил, что поддерживает произошедшее в 2014 году воссоединение Крыма к России и не боится никаких персональных санкций.

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