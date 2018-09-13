Вильнюс, 13 сентября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Германия является важнейшим мировым партнером Литвы в целом ряде областей. Об этом 13 сентября, в преддверии визита в Вильнюс канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила литовский президент Даля Грибаускайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«Германия остается для нас, пожалуй, важнейшим мировым партнером», — сказала Грибаускайте в эфире национального радио.

Так, Германия занимает второе место по товарообороту с Литвой и третье — по объему зарубежных инвестиций в экономику. Германский рынок — крупнейший для литовских товаров, напомнила она.

Глава Литвы затронула и военный аспект, напомнив, что Германия командует размещенным на территории страны сводным батальоном НАТО передового базирования. Грибаускайте выразила благодарность Меркель за «такое смелое решение».

Отношения и сотрудничество Вильнюса и Берлина абсолютно незаменимы и неизменны, подвела итог Грибаускайте.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Литву 14 сентября. Среди тем встречи Меркель и Грибаускайте — закупки Литвой вооружения производства ФРГ.