Москва, 13 сентября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Указ президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в избирательные процессы — это «попытка перехватить у оппонентов политическую повестку перед промежуточными выборами в Конгресс». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Русофобское лобби в Конгрессе США непременно будет добиваться от Трампа активно использовать новый политический инструмент при очередной «охоте на ведьм», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что расследование спецпрокурора Мюллера о связи победы Трампа с влиянием России на выборы в США все еще продолжается, несмотря на полное отсутствие каких-либо доказательств.

«Настроенный против действующего главы государства политический истеблишмент уже готовится обрушиться с новой волной критики на неугодного президента, особенно если его сторонники одержат победу. Тогда уж точно можно будет продолжить требовать искать новые доказательства о вмешательстве «руки Москвы» в электоральные процессы США», — указал он.