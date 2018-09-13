Лондон, 13 сентября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Совершить взлом базы данных British Airways и украсть данные 380 тысяч пассажиров могла якобы связанная с Россией группировка Magecart. Эта атака стала самой крупной в истории авиакомпании. Об этом говорится в материале The Times.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Мартица

Согласно результатам анализа американской компании Risk IQ (специализируется на кибербезопасности), киберпреступники использовали доменные имена России, других стран СНГ или стран Восточного блока. В статье отмечается, что Magecart использовала специально сконструированную, узконаправленную инфраструктуру, которая позволила незаметно встроиться в сайт British Airways и долго оставаться незамеченной.

В Risk IQ полагают, что эта же группировка ранее взломана Ticketmaster. Учитывая информацию о взломе Ticketmaster, ряд других экспертов предполагает, что кибератаку на ВА можно было предотвратить.

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В то же время, как отмечает «Коммерсантъ FM», СМИ Великобритании полагают, что взлом базы данных авиакомпании могли спланировать на высоком уровне в России, чтобы якобы дестабилизировать ситуацию в Соединённом Королевстве. Эксперты считают, что, кто бы за ней ни стоял, кибератака на ВА не имела политического подтекста. Однако само предположение о причастности к инциденту российских хакеров может использовать в политических целях Вашингтон или Лондон.

Как ранее передавало ИА REGNUM, атака на сайт British Airways продолжалась с 21 августа по 5 сентября. На прошлой неделе стало в ВА объявили, что данные кредитных карт около 380 тысяч пассажиров были украдены. В распоряжении злоумышленников оказалась информация о пластиковых карт пассажиров, включая трехзначный код на обратной стороне. Сведения о паспортных данных и датах поездок похищены не были.