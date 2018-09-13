Владивосток, 13 сентября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе Восточного экономического форума заявил, что поддерживает позицию главы российского государства Владимира Путина по заключению «без предварительных условий» мирного договора с Японией. Об этом сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

В ходе итоговой пресс-конференции по результатам ВЭФ Трутнев отметил, что предложение президента России премьер-министру Японии Синдзо Абэ по мирному договору между двумя странами «красивое».

"Я не знаю, какую позицию займет Синдзо Абэ. Я может быть только позволю себе поддержать Путина, который сказал, что давайте сначала станем друзьями, а потом уже обсуждать территориальные споры», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Владимир Путин в качестве примера успешного мирного урегулирования территориальных споров между государствами привел решение вопроса о спорных островах с Китаем в 2005 году.

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Добавим, после того, как российский лидер предложил на ВЭФ японскому премьер-министру сначала заключить мирный договор, а затем начать постепенно решать территориальные споры, генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти Японии придерживаются прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, предполагающей изначальное решение территориальных претензий Токио.

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