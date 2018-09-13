Вашингтон, 13 сентября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Мужчина застрелил пять человек в офисе транспортной компании в американском штате Калифорния. Об этом сообщает CBS со ссылкой на свои источники.

Стрельба из пистолета

Трагедия произошла в среду, 12 сентября, в городе Бейкерсфилд.

По предварительным данным, злоумышленник вместе со своей женой пришел в офис одной из компаний города, где у него возник конфликт с другим посетителем. Мужчина достал пистолет и открыл стрельбу по людям. От рук нападавшего в офисе погибли три человека (жена и двое мужчин).

Затем злоумышленник отправился к жилому дому и застрелил еще двух человек, после чего покончил с собой.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.

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