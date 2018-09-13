Москва, 13 сентября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Напряженность в отношениях между Россией и странами Запада дорого обходится для международной безопасности и стабильности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью германскому агентству DPA.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев. 1938 г. СССР Противостояние

Однако, по его словам, еще не поздно обратить эту негативную тенденцию вспять. Для этого нужно отказаться от логики игр с «нулевой суммой» и выстраивать общение на принципах честности, взаимоуважения и учета интересов друг друга.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым, сильным и самостоятельным в принятии стратегических решений игроком», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что отношения между РФ и Евросоюзом находятся «не в лучшей форме», поскольку русофобские силы внутри ЕС, вдохновляемые подсказками из США, продолжают навязывать восприятие России как источника «стратегических вызовов».

Напомним, ранее Лавров заявил, что монополярная и биполярная модель мира доказали свою неэффективность. Формируется другой миропорядок по сравнению с тем, в котором привыкли действовать США по своему усмотрению и не встречали противодействия, уточнил министр. Он отметил, что Китай уже уверенно отнимает пальму экономического лидерства у США, а вслед за ним готовятся обогнать их Индия и Латинская Америка.

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