Киев, 13 сентября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Непривитые дети не могут посещать занятия в школах и детских садах на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского минздрава.

(сс) ccipeggy Вакцина

Требование объясняется напряженной эпидемической ситуацией в стране. Основанием для указа является статья 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

«Согласно этой статье, детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается», — говорится в документе.

Запрет на распространяется на детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

В министерстве пояснили, что ситуация с распространением инфекционный болезней на Украине неустойчива. При этом заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем и дифтерией приобретает угрожающий характер. В начале учебного года риск заболеваемости растет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине наблюдается вспышка кори. Так, за неделю, предшествующую 12 сентября, болезнь зафиксировали у 439 человек. С начала 2018 года корью заболели 30,744 тыс. жителей Украины.

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