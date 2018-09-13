Новосибирск, 13 сентября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области пятый месяц подряд растут цены на газовое моторное топливо. Такие выводы сделали специалисты Новосибирскстата, отследившие повышение стоимости. Только в августе по сравнению с июлем газ стал дороже на 6,3%, с начала года — на 28,4%. При этом, согласно статистическим данным, цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Скриншот с официального сайта Новосибирскстата

Наиболее заметен рост цен на газовое моторное топливо в Омской области — 109,4% и Красноярском крае — 108%.

Скриншот с официального сайта Новосибирскстата

Согласно данным Новосибирскстата, потребительские цены на бензин и дизельное топливо в городе Новосибирске сохраняются на одном уровне последние восемь недель. На новосибирских АЗС бензин марки АИ-92 сегодня стоит от 40,10 до 40,85 рубля за литр, марки АИ-95 — от 42,95 до 44,20 рубля за литр, марки АИ-98 — от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо — от 45,10 до 48,90 рубля за литр.

Отметим, что индекс потребительских цен на все товары и услуги в августе по сравнению с июлем составил 100,1%.