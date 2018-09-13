Калуга, 13 сентября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Калужском области суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника Тарусского РЭС филиала «Калугаэнерго». Об этом сообщила 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Mrsk-cp.ru Суд признал начальника районных электросетей виновным

Судом было установлено, что в июле 2017 года начальник Тарусского РЭС филиала «Калугаэнерго», желая извлечения имущественной выгоды для себя и с целью хищения вверенного ему имущества, дал указание подчиненным провести линию электропередачи к земельному участку частного лица в деревне Гурьево Тарусского района. Ранее подачу электричества на участок прекратили из-за разногласий с соседями.

Суд признал начальника районных электросетей виновным в растрате и назначил наказание в виде крупного денежного штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.

«Выявление факта злоупотребления начальником Тарусского РЭС должностными полномочиями стало результатом внутреннего расследования, которое провел блок безопасности филиала «Калугаэнерго» совместно с сотрудниками правоохранительных органов», — отметила Копоня.

Она дообавила, что ещё в 2015 году МРСК Центра и Приволжья присоединилась к антикоррупционной Хартии российского бизнеса, тем самым подтвердив готовность к мерам по профилактике и противодействию коррупции среди сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года калужские полицейские задержали двух сотрудниц филиала «Калугаэнерго» — инженера Боровской районной энергосети и руководителя группы «Обнинские электрические сети» — во время получения от предпринимателя 300 тыс. рублей за ускорение положительного решения об увеличении мощности электрооборудования. Задержание стало итогом внутреннего расследования, которое провел блок безопасности энергокомпании совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области.