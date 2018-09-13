Москва, 13 сентября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Экс-министр МЧС России Владимир Пучков дал показания следователям СКР. Об этом 13 сентября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Kremlin.ru Владимир Пучков

По какому именно делу бывшего министра вызывали на допрос, телеканал не уточнил. Отмечается, что Пучков имеет статус свидетеля.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в мае 2018 года, сообщает РБК. Оно касается злоупотребления должностными полномочиями, его главный фигурант неизвестен. Получить комментарий самого Пучкова журналистам не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Пучков руководил Министерством по чрезвычайным ситуациям с 2012 по 2018 год. Незадолго до его отставки произошла трагедия в Кемерове, когда при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 41 ребенок и 19 взрослых.

Читайте также: Состояние МЧС критическое: какие проблемы вскрыла внутренняя проверка