Новосибирск, 13 сентября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В Новосибирске завершён ремонт улицы Первомайской. Протяжённость отремонтированного участка в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счёт областных, федеральных и местных средств, — 7,7 км. Сегодня, 13 сентября, на объекте побывала приёмочная комиссия. В работе принял участие врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, сообщили ИА REGNUMв правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Отремонтирована самая длинная улица Новосибирска

На автомобильной дороге по ул. Первомайской на участке от Бердского шоссе до остановки общественного транспорта «Солнечная» отремонтированы существующее асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуары, островки безопасности, заменён бортовой камень, восстановлены остановочные и посадочные площадки, восстановлены имеющиеся и установлены недостающие дорожные знаки, пешеходные ограждения, светофорные объекты, нанесена дорожная разметка термопластиком с использованием стеклянных микросфер. Точно такие же работы выполнены на участке ликвидации места концентрации ДТП (ул. Первомайская, 188−202).

Общая стоимость работ составила 267 млн рублей.

«Улица Первомайская стала самым протяжённым объектом в Новосибирске, отремонтированным в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорога имеет высокую социальную значимость: вдоль улицы расположены новая школа в микрорайоне «Весенний», стадион, Ледовый дворец и другие социальные объекты. Улица загружена личным и транзитным транспортом, она обеспечивает выезд в р. п. Кольцово с одной стороны и в с. Барышево с другой, выход на Чуйский тракт, а также выезд жителей Первомайского района в центральную часть Новосибирска, — рассказал Анатолий Костылевский. — Ремонт дороги по ул. Первомайской позволил привести её в нормативно-эксплуатационное состояние, обеспечить более комфортное движение автомобилистов и безопасные условия для пешеходов. Кроме того, работы здесь синхронизированы с другим приоритетным проектом — «Формирование комфортной городской среды», то есть выполнены комплексно».

Анатолий Костылевский напомнил, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» областной столице предусмотрено выделение 320 млн рублей из областного бюджета и 451,11 млн — федерального.

«Приоритетный проект находится на особом контроле регионального Минтранса и лично главы региона Андрея Травникова. На сегодняшний день в Новосибирской области в рамках проекта работы выполнены на 86%, активно проводятся рабочие комиссии», — подчеркнул он.

Отметим, что в 2018 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области из федерального, областного и местного бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланированы на 54 объектах на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р. п. Кольцово.