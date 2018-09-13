Нижний Новгород, 13 сентября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе подвели итоги избирательных кампаний и обсудили ход реализации майских указов президента. Данные вопросы были подняты на рабочей встрече полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с главными федеральными инспекторами регионов округа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпреда.

Pfo.gov.ru Игорь Комаров проводит первые встречи

Приволжский полпред подвёл итоги выборов. Напомним, 9 сентября избраны губернаторы Нижегородской и Самарской областей, депутаты Государственного собрания (Курултая) Башкирии и Законодательного собрания Ульяновской области, депутаты Государственной Думы по четырем округам. Также избирались 6,5 тыс. депутатов и глав муниципалитетов. Всего прошло свыше 1 тыс. избирательных кампаний, что составляет 22% от общего количества по стране. Средняя явка по Поволжью — 40,6%.

В аппарате полпреда отмечают, что выборы в целом прошли организованно и без происшествий, не было нарушений, способных повлиять на результаты голосования.

Отдельное внимание было уделено вопросам реализации указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

«В ходе ближайших рабочих поездок в регионы округа один из важных вопросов, которые планируем обсудить, — это готовность региональных органов государственной власти к реализации положений указа президента РФ и обеспечению достижения целевых показателей федеральных национальных проектов», — отметил Игорь Комаров.

Особое внимание будет уделено приоритетным направлениям, от которых зависит социальное самочувствие граждан, а также экономике региона. Отдельно будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения реализации указа главы государства.

Игорь Комаров заслушал доклады главных федеральных инспекторов и пожелал им успехов в работе. В этот же день он провел совещание с руководством правоохранительных и контрольно-надзорных органов Поволжья, на совещании присутствовал заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. По словам полпреда, масштабные мероприятия, проведенные на территории округа в 2018 году (выборы президента РФ, чемпионат мира по футболу, региональные выборы), показали способность правоохранительных и контрольно-надзорных органов успешно решать задачи обеспечения безопасности. Была подчёркнута важность сохранения стабильной общественно-политической обстановки, поддержание эффективного взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов с органами власти для своевременного обмена информацией, предупреждения нарушений законных интересов и прав граждан, общества и государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Комаров был назначен приволжским полпредом 7 сентября 2018 года. Ранее он возглавлял Роскосмос, был замминистра науки и высшего образования РФ.

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