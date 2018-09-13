Махачкала, 13 сентября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Дагестане завершаются работы по строительству целого ряда объектов образования. В их числе восемь новых школ и пять детских садов.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Новая школа

Школы на 320 ученических мест возводят в селах Новокаре Бабаюртовского района и Ибрагим-Отар Тляратинского района, на 100 мест в селениях Хашта Хунзахского района и Беру-Кутан Ботлихского района. Денежные средства на эти школы были направлены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Еще два учебных заведения возводятся в рамках республиканской инвестиционной программы. В селе Шаласи Дахадаевского района откроют школу на 200 ученических мест, в селе Коркмаскала Кумторкалинского района — на 504 ученических места.

В городе Каспийске почти готовы к открытию и требуют лишь оснащения инвентарем две школы на 500 ученических мест. Их строительство велось в рамках федеральной целевой программы «Жилище», по подпрограмме «Стимулирование программ развития».

Также ведется строительство детских садов в селах Мургук и Сергокала Сергокалинского района и в городах Буйнакск, Каспийск и Махачкала.

Читайте также: В Дагестане к 1 сентября должны открыть семь школ-долгостроев

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября в Дагестане были открыты восемь новых школ. На завершение бывших долгостроев было направлено более 450 млн рублей. Всего было создано 1750 ученических мест в Кизилюртовском, Цумадинском, Курахском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Тарумовском районах и в городе Кизляре.

Читайте также: Васильев объявил школы в Дагестане «народными стройками»