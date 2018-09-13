Вашингтон, 13 сентября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В состоянии паники и шока находились руководители компании Google после победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Об этом 13 сентября сообщает новостной сайт Breitbart News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сетевой ресурс опубликовал видеозапись регулярной встречи руководства Google, которая прошла вскоре после выборов. Основатель компании Сергей Брин призвал «взглянуть правде в лицо» и заявил, что многие очень огорчены и обескуражены итогами выборов.

Назвав себя «иммигрантом и беженцем», он охарактеризовал выборы как «крайне обидные». Настало время большого стресса, не совместимое со многими из наших ценностей, добавил Брин.

Вице-президент Google Кент Уолкер заявил, что итоги выборов стали «шоком». Однако нужно признать: это был честный и демократический процесс, добавил он. Победу Трампа он назвал не первым признаком «поднимающейся волны национализма и популизма».

Как сообщало ИА REGNUM, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года. Его соперницей была бывший госсекретарь, демократ Хиллари Клинтон.