Барнаул, 13 сентября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Следствию удалось возбудить уголовное дело в отношении нечистого на руку, теперь уже бывшего сотрудника отдела жилищного надзора по городу Барнаулу Государственной инспекции Алтайского края. Как сообщает сегодня, 13 сентября, СУ СК РФ по Алтайскому краю, его обвиняют сразу по двум статьям: ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и лицом с использованием своего служебного положения») и ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемого взяткодателем лица»).

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Поймали с поличным

При поддержке сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД по Барнаулу правоохранителям удалось выяснить, что у чиновника не было полномочий оформлять акты проверок об отсутствии в деятельности компаний нарушений в сфере жилищного законодательства и выносить представления об их устранении, но он, тем не менее, взял с представителей двух управляющих компаний деньги на эти цели. Общая сумма имущественного ущерба, причиненного противоправными действиями, составила 95 тысяч рублей.

В другом эпизоде доказана причастность бывшего чиновника к получению в 2017 году взяток от руководства одной из управляющих компаний, а также председателя правления ТСЖ за оформление актов проверок, содержащих заведомо ложные сведения, и не составление протоколов об административных правонарушениях за выявленные нарушения по управлению многоквартирными жилыми домами. Общая сумма полученных должностным лицом взяток составила 70 тысяч рублей.

Теперь вину бывшего сотрудника Алтайской госинспекции определит суд.