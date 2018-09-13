Рим, 13 сентября, 2018, 08:50 — ИА Регнум. 13 сентября в парламенте Италии состоится голосование по вопросу о доверии правительству, пишет газета Kurier.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Говорят, царь — ненастоящий!»

Правящая коалиция Италии, состоящая из партии «Лига» и «Движения пять звезд», прибегла к этой мере, чтобы в полной мере обеспечить принятие всеобъемлющего экономического пакета законов Milleproroghe. Оппозиция в лице Демократической партии требует многочисленных поправок.

Благодаря солидному большинству в парламенте, коалиция впервые с момента присяги проведет подобное голосование. «Первое голосование о доверии спустя 100 дней во главе страны: это рекорд для Италии», — прокомментировал министр по связям с парламентом Риккардо Фраккаро.