Москва, 13 сентября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Днем 13 сентября в Москве похолодает. Термометр покажет не более 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Синоптики также обещают жителям столичного региона небольшой, местами умеренный дождь. Погода будет облачной с прояснениями.

Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 5−10 м/с, местами — порывы 12−17 м/с.

В ночь на 14 сентября похолодает до 6−8 градусов. Днем ожидается до +21, переменная облачность без осадков.

«14−15 сентября в Московской области заморозки (температура до —2°)», — говорится в сообщении Гидрометцентра.