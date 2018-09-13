Москва, 13 сентября, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Китай сравнивает экономическое давление со стороны США с опиумными войнами, которые подкосили его могущество в XIX веке. Об этом 12 сентября заявил востоковед Юрий Тавровский в программе «Большая игра» на Первом канале.

Эдвард Дункан. Обстрел китайских джонок в бухте Энсон 7 января 1841 года. 1843

«Си Цзиньпин, придя к власти, неожиданно пересек площадь Тяньаньмэнь. Не для того, чтобы войти в мавзолей Мао Цзэдуна, а чтобы зайти в соседнее здание национального музея. Осмотрел там выставку «Возрождение Китая», в которой говорится об унижениях, которым подвергался Китай последние 150 лет, начиная с 1840 года, когда началась Первая опиумная война, затем 1856 год — Вторая опиумная война, затем подавление боксерского восстания, японская интервенция и так далее. После осмотра выставки он сказал: «У нас есть китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Эта мечта — программа стать великим могучим социалистическим государством, рассчитанная до 2049 года, когда исполнится 100 лет КНР. Подразумевается, что никто и никогда не сможет разговаривать с Китаем сверху вниз», — пояснил Тавровский.

По его словам, руководство Поднебесной проводит параллели между тем, что сейчас происходит, и опиумными войнами.

«Что такое опиумная война? Китай контролировал рынки Западной Европы. В английском парламенте вставал вопрос что делать: серебро утекает в Китай, фунт стерлингов падает. Китай ничего не покупает, потому что все есть. И тогда они нашли мудрый ход — опиум, который выращивали в Индии и продавали в Китай. Они отравили население страны, государство стало угасать», — напомнил историю востоковед.

Напомним, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который впервые приехал лидер КНР Си Цзиньпин. Политологи и журналисты видят в этом сближение между Москвой и Пекином и обсуждают возможность союза между странами. Также в эти дни проводятся масштабные военные учения, в которых задействованы военнослужащие России, Китая и Монголии.