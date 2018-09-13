Москва, 13 сентября, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Экзистенциальная и изменчивая политика США сближает Китай и Россию, считает востоковед Юрий Тавровский. Об этом он заявил 12 сентября, выступая в программе «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Темой эфира стали события Восточного экономического форума. В частности, участие в нем лидера КНР.

«Форум проводится в четвертый раз, а Си Цзиньпин на нем первый. Что-то ему мешало туда поехать. А что помогло туда поехать? Я думаю, это изменения американо-китайских и американо-российских отношений в последние месяцы», — полагает Тавровский.

Эксперт напомнил о контактах между Китаем и США минувшей весной и о заключенных во время них экономических соглашениях. Тогда китайцам казалось, что партнерам можно верить.

«Но опыт показал, что нельзя. Уже две серии экономических санкций введены. В Пекине пришли к выводу, что речь идет о сдерживании Китая, экзистенциальном противоречии, что не может Америка мириться с существованием сильного Китая. Так же, как не может она смириться с существованием независимой, пусть не такой сильной, России. В этих условиях мы начинаем сближаться с Китаем, встаем спина к спине и отмахиваемся от волков», — описал отношения востоковед.

«Формулу «спина к спине» я лично слышал от товарища Си», — подтвердил политолог, ведущий программы Вячеслав Никонов.

«Сама проблема заключения или не заключения российско-китайского союза очень актуальна. Еще пять лет назад китайцы к этому очень осторожно относились, у них была позиция «фифти-фифти». И сейчас среди экспертов в Китае есть разные точки зрения. Но дело не в этом. Мир изменился. Давление на Китай растет — экономическое, тарифное — с каждым днем. Мы видим, что в китайско-американском формате формируется некий новый мейнстрим. Раньше говорили, что экономическая зависимость колоссальная, 600 млрд долларов торговый оборот, и эта взаимозависимость купирует конфликтность. Но это было раньше. Сегодня, когда Трамп грозится ввести таможенные пошлины на весь китайский экспорт, китайцы готовят ответные санкции. То есть количество (в торговле между странами, — прим. ИА REGNUM ) переходит в качество», — считает Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН.

По словам Лузянина, уже сложился российско-китайский центр влияния:

«Не только в двустороннем формате — в региональном и даже глобальном. На фоне Владивостока проходит российско-китайско-монгольские военные учения. Де-факто союз сложился».

Напомним, на Дальнем Востоке проходят сразу два крупных события с участием России и Китая — экономический форум и масштабные военные учения. Эксперты оценивают общение лидеров двух стран как сближение и тревожный сигнал для США.