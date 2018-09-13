Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Российская сторона больше не имеет возражений к докладу по санкциям против КНДР, подготовленному независимой группой экспертов для Совбеза ООН. Об этом 13 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при международной организации Федор Стржижовский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

На текущем этапе российские дипломаты не видят препятствий для распространения доклада в Совете Безопасности ООН. Сейчас доклад группы экспертов Комитета 1718, который занимается вопросами санкций в отношении Пхеньяна, содержит поправки, на которых ранее настаивала Россия, отметил Стржижовский.

Без сомнений, документ стал более качественным. Это говорит о важности сотрудничества экспертов и государств — участников организации, добавил он.

В конце августа представительство России в ООН заблокировало принятие доклада комитета 1718. Российские дипломаты выразили несогласие с некоторыми положениями доклада и тем, как продвигается работа над ним.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Совбез ООН наложил на Северную Корею новые международные санкции, более жесткие, чем прежде. Резолюции был присвоен номер 2379.

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