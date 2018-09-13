Курган, 13 сентября, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Город Курган в скором времени будет лишён двуглавой системы управления. Вместо руководителя администрации и главы в столице Зауралья появится единственный мэр города. Соответствующий законопроект рассмотрели 12 сентября 2018 года на заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению Курганской областной думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.

SteenJepsen Шахматы

В курганской региональной думе готовятся изменения в областной закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области».

«Предлагается закрепить положение, согласно которому глава города Кургана избирается представительным органом города Кургана из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, и возглавляет местную администрацию. Необходимость корректировки закона обусловлена оптимизацией деятельности органов местного самоуправления на территории области», — сообщает пресс-служба — облдумы Зауралья.

Напомним, сейчас Курганом управляет глава города, он же председатель муниципальной думы Сергей Руденко и руководитель администрации Андрей Потапов.

Отметим, что выборы единого главы Кургана планируются сразу же после избрания нового состава гордумы 8 сентября 2019 года. На этот же день намечены выборы губернатора Зауралья.