Иркутск, 13 сентября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня утром, 13 сентября, около 7:00 местного времени загорелось здание муниципалитета районного центра Бохан. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, борьбу с огнём по повышенному рангу опасности ведут 34 человека. Дело в том, что район является безводным и спасателям пришлось подключаться в водонапорной башне, расположенной в 300 метрах от горящего здания.

ГУ МЧС по Иркутской области Пожар в административном здании посёлка Бохан. Из окон наблюдается открытое горение

ГУ МЧС по Иркутской области Пожарные борются с огнём в посёлке Бохан

«В настоящее время производится проливка и разбор строительных конструкций. Общая площадь пожара составил более 40 кв. метров. Погибших, пострадавших нет», — пояснили спасители.

Любопытно, что на момент прибытия пожарных горение происходило на первом этаже двухэтажного административного здания, но короткое замыкание должно быть исключено, поскольку в МЧС утверждают, что ещё накануне именно по этой причине здание администрации обесточено, и на сегодня были запланированы восстановительные работы.

По неофициальной версии, случившееся стало следствием долгого подсчёта голосов на выборах.

Напомним, 9 сентября в Иркутской области выбирали депутатов в региональный парламент и некоторых представителей муниципальной власти.

В частности, Бохан выбирал себе нового главу муниципального образования и депутатов. Победу одержал выдвинутый единороссами директор ГБПОУ Иркутской области «Боханский аграрный техникум» Леонид Сахьянов, за которого было отдано 28,65% голосов избирателей. Его ближайший соперник — самовыдвиженец Тамара Чикулева получила 20,42%.

Что касается кандидатов в депутаты, то, судя по данным ГИС «Выборы», данные сведения о результатах голосования действительно не отображаются. Известно только, что всего было выдвинуто 20 кандидатов. Девять претендентов при одном выбывшем были выдвинуты единороссами, двое — коммунистами, остальные — самовыдвиженцы.