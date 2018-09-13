Бишкек, 13 сентября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. В Киргизии в январе — августе 2018 года наблюдается снижение темпов экономического роста. Объем валового внутреннего продукта в этот период составил 310 млрд сомов (310 млрд рублей), что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года меньше на 0,3%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Nbkr.kg Киргизская золотая монета

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского месторождения золота «Кумтор» объем ВВП за первые восемь месяцев текущего года составил около 283 млрд сомов (283 млрд рублей).

Объем промышленной продукции снизился по сравнению с соответствующим на 9,3% и составил более 146 млрд. Произошло это из-за сокращения добычи металлических руд и производства драгоценных металлов. В то же время зафиксирован рост производства продукции в текстильном и одежном производстве, в производстве нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также прочих неметаллических минеральных продуктов.

Положительные тенденции произошли и в сельскохозяйственном секторе экономии, где рост производства продукции составил 1,8%, в строительстве — 6,7% и в оптовой и розничной торговле — 5,5%.

В январе — августе 2018 года в целом по республике наблюдалось снижение потребительских цен на 1,2% в сравнении с декабрем минувшего года. Эта тенденция сложилась во всех регионах страны, за исключением Нарынской области, где уровень инфляции вырос на 1,8%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, объем валового внутреннего продукта Киргизии в 2017 году превысил 520,9 млрд сомов (520,9 млрд рублей по текущему курсу) и вырос в сравнении с 2016 годом на 4,6%.

Объем промышленного производства в этот период достиг 94,9 млрд сомов (94,9 млрд рублей по текущему курсу) или 18,2% ВВП Киргизии. При этом темпы промпроизводства увеличились по сравнению с 2016 годом на 10,3%. Сельскохозяйственная отрасль обеспечила производство продукции на сумму свыше 64,2 млрд сомов (более 64,2 млрд рублей).