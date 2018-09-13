Омск, 13 сентября, 2018, 05:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день ни у Омска, ни у Омской области нет финансовых средств, чтобы закончить строительство первой очереди метрополитена. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Бурков 12 сентября на пресс-конференции.

Omskportal.ru Недостроенное метро в Омске

Однако при этом Бурков убеждён, что нужно использовать ту инфраструктуру, которая была создана, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Нельзя просто бросить и закопать народные деньги. Я поручил рабочей группе посмотреть и изучить возможность использования инфраструктуры для городского трамвая, чтобы связать левый и правый берег. И возможно придётся развивать транспортную сеть», — сказал руководитель региона.

Напомним, в строительство омского метро, которое не ведётся с 2014 года из-за отсутствия средств, вложено 14 млрд рублей. По данным властей региона, готовность первой пусковой линии метрополитена составляет 36%, а некоторых сооружений, например, станционного комплекса «Библиотека им. Пушкина», — 80%. Дальнейшее возведение подземки возможно только при финансовой поддержке федерального бюджета.

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В 2017 году в облправительстве приводились данные, что на завершение и ввод всех сооружений требуется порядка 22 млрд рублей.