О недоработках по развитию РФ и переработках по пропаганде: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Франция заговорила о европейской стратегической автономии;
- Между Россией и Кипром пытаются вбить клин;
- Опубликована Стратегия пространственного развития России;
- В Госдуму внесен Дуэльный кодекс;
- Зачем издательству книга о русском гитлеровце.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/634.