Челябинск, 13 сентября, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Новым представителем Южно-Уральской торгово-промышленной (ЮУТПП) в Китае стал Хуан Сэню — китайский бизнесмен из провинции Хэйлунцзян, сообщили в пресс-службе ЮУТПП.

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«Представлять ЮУТПП в КНР будет предприниматель провинции Хэйлунцзян Хуан Сэню», — сообщили в пресс-службе.

Кандидатуру Хуана рекомендовала китайская организация — Ассоциация глав городов. 11 сентября его познакомили с активом ЮУТПП и выдали ему доверенность.

Глава палаты Федор Дегтярев пожелал Хуана успехов в решении предстоящих задач, а первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов сказал, что будет реализовано в первую очередь в рамках российско-китайского сотрудничества — это создание банка данных о товарах и услугах Челябинской области, которым смогут пользоваться бизнесмены из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между промышленниками Челябинской области и бизнесменами провинции Хэйлунцзян связи налажены давно. 11−12 июля в Челябинске прошла международная промышленная конференция, на которую приехали полторы сотни китайских бизнесменов — в основном из Хэйлунцзяна.

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