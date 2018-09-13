Зеленодольск, Татарстан, 13 сентября, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Колония для осужденных, которые получили срок за тяжкое преступление в первый раз, расположенная в посёлке городского типа Нижние Вязовые в Зеленодольском районе Татарии, может быть признана банкротом. Иск с таким требованием к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №5 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» подала частная компания из Нижегородской области. К производству он пока не принят, заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В камере

Иск поступил в суд 12 сентября 2018 года, сумма претензий составляет 786 тыс. рублей. Истец — ООО «Торговый Дом «Стальинвест».

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в декабре 2007 года в Городце (Нижегородская область), уставный капитал — 10 тыс. рублей, владелец и гендиректор — Алексей Долгов. Основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом. Ранее Долгов выступал учредителем еще двух компаний — в сфере перевозок и оптовой торговли металлами, обе уже ликвидированы.

Колония, к которой подан иск о банкротстве, ведёт свою историю с 1936 года, когда в Свияжске была организована исправительно-трудовой колонии №11 на 200 осужденных.

«В 1943 здесь для обслуживания дорожной техники был основан ремонтно-механический завод №1 Главного управления лагерей железнодорожного строительства. Здесь появились литейный, экскаваторный, демонтажно-реставрационный, кузнечно-термический, электроремонтный и ряд других цехов», — отмечается на официальном сайте учреждения и добавляется, что на сегодня ИК-5 рассчитана на 1830 мест.

В колонии содержат тех, кто впервые осуждён за тяжкие преступления.

Ранее в судебных спорах друг против друга стороны не участвовали, но ООО является поставщиком услуги не только для колонии в Нижних Вязовых. На сегодня компания также пытается взыскать долги и с федерального казенного учреждения «Исправительная колония №2 Управления Федеральной исполнения наказаний по РТ» из Казани. Сумма задолженности — 451 246 рублей, спор до конца не рассмотрен.