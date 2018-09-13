Омск, 13 сентября, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков считает, что Омску необходим аэропорт вне городской черты. Об этом он заявил на пресс-конференции 12 сентября, посвящённой подведению итогов прошедшей избирательной кампании.

Omskportal.ru Недостроенный аэропорт «Омск-Фёдоровка»

«Мое убеждение, что мы должны заниматься строительством аэропорта за чертой города. Ещё раз подчеркну, это вопрос экологии и безопасности, здоровья наших граждан. Это ключевая вещь. Если общество будет поддерживать меня, что в этом направлении надо идти, будем идти дальше, не останавливаясь», — сказал руководитель региона.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Бурков отметил, что работа в этом направлении в настоящее время ведётся:

«Мы встречаемся с представителями разных федеральных ведомств и работаем над этим вопросом. Будем и дальше работать».

Напомним, аэропорт «Омск-Центральный», который был открыт 17 мая 1929 года, расположен в черте Омска, в окружении жилых кварталов. Самолёты взлетают и заходят на посадку прямо над домами.

Аэропорт «Омск-Фёдоровка» начали строить в 1983 году. Сейчас «Омск-Фёдоровка» — это комплекс недостроенных зданий и сооружений, расположенных в 30 км от Омска. Строительство не было завершено из-за отсутствия финансовых средств. Проект новой воздушной гавани оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Сумма немаленькая, поэтому власти области рассчитывают заручиться поддержкой федерального центра в реализации этого проекта.

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Добавим, 28 августа в Омской области с рабочей поездкой побывал президент РФ Владимир Путин. Как сообщали местные массмедиа, глава государства поддержал идею выноса аэропорта за черту города.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Омской области состоялись выборы губернатора. Победу одержал врио главы региона Александр Бурков, получивший почти 83% голосов при явке более 43%.

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