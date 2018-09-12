Новосибирск, 13 сентября, 2018, 02:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области очередные перебои с лекарственными препаратами — в министерстве здравоохранения региона заявили, что израсходована вся инактивированная вакцина (вводится в организм через шприц) против полиомиелита на 2018 год. Когда будут новые поставки препарата, в региональном Минздраве не знают. При этом власти уверяют, что живая вакцина имеется в достаточном количестве.

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Напомним, что проблема возникла ещё год назад. В ноябре 2017 года в новосибирском министерстве здравоохранения объяснили ситуацию тем, что «поставка инактивированной полиомиелитной вакцины в количествах, необходимых для нужд российских несовершеннолетних граждан, оказалась невозможной из-за недостаточного количества произведённой за рубежом импортной вакцины». И отметили, что информация доведена до министерства здравоохранения РФ.

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За год ситуация не изменилась, как, впрочем, и комментарии регионального министерства.

«Приобретением подобных препаратов занимается министерство здравоохранения России централизовано, — приводит Сибкрай.ru комментарий представителя новосибирского Минздрава Елены Чернышовой. — То есть недопоставка зависит не от нас, мы не ожидали сами, что такая ситуация может произойти».

При этом в министерстве уверяют, что отсутствие достаточного количества инактивированной полиомиелитной вакцины повлияет лишь на график постановки профилактических прививок детям первого и второго года жизни — он сдвинется. Но жизни и здоровью детей, по мнению новосибирского Минздрава, это не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года жители 81 города из 46 субъектов Российской Федерации испытывали серьёзный дефицит вакцины от полиомиелита. Об этом заявили активисты межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», проводившие мониторинг информации о ситуации с наличием вакцин в стране. Данные легли в основу доклада в администрацию президента и Госдуму России.

Что касается конкретно Новосибирской области, то по данным регионального министерства здравоохранения, из заявленных на 2017 год 100 тыс. доз инактивированной полиомиелитной вакцины, на 4 сентября 2017 года было поставлено 2,3 тыс. доз (2,3% от заявки).