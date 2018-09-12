Кишинёв, 13 сентября, 2018, 01:08 — ИА Регнум.

В Вашингтоне «шокированы незаконной депортацией из Молдавии семи турецких граждан» — сотрудников и учителей молдавско-турецких лицеев «Горизонт» и обеспокоены демократией в Молдавии. Об этом заявила, но пресс-конференции по итога визита в США лидера партии «Действие и солидарность» Майя Санду, передари корреспондент ИА REGNUM. По словам Санду, ни одно цивилизованное государство не поддалось давлению Турции в этом плане и не пошло на поводу у Анкары. Она напомнила, что многие из высланных учителей жили в Молдавии по 20−15 лет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Санду подчеркнула, что в Вашингтоне молдавскую власть не считают «проевропейской» и прогнозируют создание коалиции Демпартии с Партией социалистов и то, что этим «может воспользоваться Кремль».

Как сообщало ИА REGNUM, cпецслужбы Молдавии 6 сентября задержали и выдворили из страны семерых руководителей и учителей сети молдавско-турецких лицеев «Горизонт». В Анкаре их обвиняют к связях с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают организатором попытки госпереворота в Турции.

Молдавская оппозиция и правозащитники назвали задержание и депортацию турецких учителей незаконными. В оппозиции также считают, что молдавские власти — президент Игорь Додон и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк — так «расплатились» с президентом Турции Реджепом Эрдоганом за то, что Анкара выделила деньги на ремонт администрации президента и один из предвыборных проектов Демпартии — строительство спортивной арены в пригороде Кишинева. Этой весной, отметим, Эрдоган встречался в аэропорту Стамбула с Додоном, а чуть ранее — принимал в Анкаре лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка.