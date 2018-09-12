Анкара, 13 сентября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Турция усиливает свою военную группировку на территории сирийской провинции Идлиб, перебрасывает туда вооружение и боеприпасы, сообщает 12 сентября информагентство Reuters со ссылкой на неназванные источники среди турецких военных и подконтрольных им отрядов боевиков.

Турецкие войска

По информации агентства, 12 наблюдательных постов турецких военных на территории провинции Идлиб укреплены до состояния стационарных военных баз.

Представители подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований заявили журналистам, что в Идлиб прибыли десятки танков и бронемашин, а также сотни «бойцов спецназа». Кроме того, они утверждают, что Турция увеличила поставки сирийской «оппозиции», в том числе и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная Анкара призывает воздержаться от проведения в Идлибе «традиционной» военной операции, так как это повлечет широкомасштабную волну беженцев, с которой Турция может не справиться из-за нехватки ресурсов.